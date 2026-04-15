ВМС США подтвердили потерю разведывательного беспилотника над Персидским заливом

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американские ВМС официально подтвердили потерю на прошлой неделе стратегического разведывательного беспилотника MQ-4C Triton в районе Персидского залива.

При этом место, где в Персидском заливе упал беспилотник стоимостью $240 млн и причины катастрофы не раскрываются. В кратком сообщении лишь говорится, что "MQ-4C Triton разбился 9 апреля".

Как сообщало в тот день издание UK Defence Journal, стратегический беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США подал сигнал бедствия "7700" над Персидским заливом, возвращаясь на базу после полета в районе Ормузского пролива, и пропал с экранов радаров.

По данным авиационного ресурса Flightradar24, беспилотник при подлете к побережью Саудовской Аравии неожиданно повернул в сторону Персидского залива и через некоторое время начал терять высоту, резко снизившись с 15,8 до 2,8 км. После чего его сигнал пропал.

Беспилотник был запущен с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и после пролета над Саудовской Аравией курсировал над международными водами Ормузского пролива, перелетая из Персидского в Оманский залив. Полет проводился в течение двух часов на высоте примерно 14 км.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. м и скорости до 610 км/ч.

