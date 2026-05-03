Морское пассажирское сообщение между Сочи и Абхазией возобновится в середине мая

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Рейсы скоростного судна "Комета" по маршруту Сочи-Сухум стартуют 15 мая, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора по коммерческой работе "Абхазского морского пароходства" Адамыр Габуния.

По его словам, морские пассажирские перевозки будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и пятницам. Сообщение будет действовать до октября включительно.

"Время в пути составит около 2,5 часов. Стоимость поездки - 2 тыс. 800 рублей. Билеты можно приобрести в кассах морских портов Сухума и Сочи, а также на официальном сайте перевозчика", - сказал Габуния.

Ранее о планах по возобновлению морского сообщения между Сочи и Сухумом сообщал заместитель министра транспорта России Валентин Иванов. "В прошлом году мы запустили морское сообщение из Сочи в Абхазию. "Комета" ходила с хорошей загрузкой. В этом году рейсы будут продолжены", - сказал он на Абхазском международном экономическом форуме.

По словам замминистра, российская сторона предусмотрела субсидирование рейсов на следующие три года.

Первый тестовый рейс из Сочи в столицу Абхазии был совершен в конце августа 2025 года. В сентябре судно выполнило четыре рейса и перевезло 798 пассажиров в обоих направлениях.

