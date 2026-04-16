Трамп не исключил переговоров США и Ирана на выходных

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Следующий раунд переговоров США и Ирана может состояться в ближайшие выходные, предположил в четверг американский президент Дональд Трамп.

"Вероятно, может быть, они пройдут на выходных", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

При этом во вторник Трамп заявлял, что такие переговоры могут состояться "в течение ближайших двух дней".

Кроме того, президент США не дал однозначного ответа на вопрос журналиста о том, готов ли он продлить истекающее на следующей неделе соглашение о прекращении огня с Ираном.

Сначала Трамп выразил мнение, что такое продление может не потребоваться. Однако чуть позже он добавил, что, возможно, рассмотрит возможность продления, если решит, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения.

Хроника 28 февраля – 16 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Трамп не исключил переговоров США и Ирана на выходных

Что произошло за день: четверг, 16 апреля

Трамп заявил о согласовании Израилем и Ливаном прекращения огня

 Трамп заявил о согласовании Израилем и Ливаном прекращения огня

США завершили вывод сил из Сирии

 США завершили вывод сил из Сирии

Google обсуждает с Пентагоном возможность использования ведомством ее ИИ-модели

 Google обсуждает с Пентагоном возможность использования ведомством ее ИИ-модели

В МИД РФ вызвали посла Мексики из-за удержания в стране россиянки

Финляндия ужесточает правила получения гражданства

 Финляндия ужесточает правила получения гражданства

Пик первого весеннего звездопада ожидается с 22 на 23 апреля

 Пик первого весеннего звездопада ожидается с 22 на 23 апреля

США распространили блокаду на подсанкционные торговые суда, связанные с Ираном

Bloomberg узнал об изучении Тегераном и Вашингтоном варианта с продлением перемирия
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1717 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9019 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 130 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов