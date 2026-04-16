Трамп не исключил переговоров США и Ирана на выходных

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Следующий раунд переговоров США и Ирана может состояться в ближайшие выходные, предположил в четверг американский президент Дональд Трамп.

"Вероятно, может быть, они пройдут на выходных", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

При этом во вторник Трамп заявлял, что такие переговоры могут состояться "в течение ближайших двух дней".

Кроме того, президент США не дал однозначного ответа на вопрос журналиста о том, готов ли он продлить истекающее на следующей неделе соглашение о прекращении огня с Ираном.

Сначала Трамп выразил мнение, что такое продление может не потребоваться. Однако чуть позже он добавил, что, возможно, рассмотрит возможность продления, если решит, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения.