Поиск

Франция готова помочь в разминировании Ормузского пролива по завершении боевых действий

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Франция может принять участие в разминировании Ормузского пролива после прекращения боевых действий в регионе, заявила в пятницу французский министр вооружённых сил Катрин Вотрен.

"Несколько стран, таких как Франция, Бельгия и Нидерланды, обладают возможностями для разминирования", - сказала Вотрен в эфире телеканала TF1.

Она добавила, что "в настоящее время никто не знает, заминирован ли пролив".

В миреОт парижской конференции по Ормузскому проливу на Западе многого не ждутЧитать подробнее

Ключевой вопрос, по её словам, - это возможность "сопровождать движение судов" в Ормузском проливе, но только в оборонительной форме. Вотрен отметила, что "Париж намерен восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе, в этом суть нашей инициативы".

Министр подчеркнула, что Франция желает действовать по дипломатическим путям во взаимоотношениях со своими партнёрами.

Как объявил ранее Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвали на 17 апреля международную видеоконференцию по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе.

Согласно сообщению канцелярии французского президента, конференция соберёт "невоюющие страны, готовые внести свой вклад" в "многостороннюю и чисто оборонительную миссию, направленную на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе, когда позволят условия безопасности".

Франция Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

 Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

В ливанской армии заявили о нарушении Израилем перемирия

В ряде стран полагают, что у США и Ирана может уйти полгода на заключение соглашения

 В ряде стран полагают, что у США и Ирана может уйти полгода на заключение соглашения

Что случилось этой ночью: пятница, 17 апреля

Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

 Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Трамп заявил, что конфликт в Иране закончится очень скоро

Премьер Британии уволил главу дипслужбы после раскрытия данных о проверке Мандельсона

 Премьер Британии уволил главу дипслужбы после раскрытия данных о проверке Мандельсона

Трамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с ним

 Трамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с ним

Трамп не исключил переговоров США и Ирана на выходных

Что произошло за день: четверг, 16 апреля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9028 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1721 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов