Франция готова помочь в разминировании Ормузского пролива по завершении боевых действий

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Франция может принять участие в разминировании Ормузского пролива после прекращения боевых действий в регионе, заявила в пятницу французский министр вооружённых сил Катрин Вотрен.

"Несколько стран, таких как Франция, Бельгия и Нидерланды, обладают возможностями для разминирования", - сказала Вотрен в эфире телеканала TF1.

Она добавила, что "в настоящее время никто не знает, заминирован ли пролив".

Ключевой вопрос, по её словам, - это возможность "сопровождать движение судов" в Ормузском проливе, но только в оборонительной форме. Вотрен отметила, что "Париж намерен восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе, в этом суть нашей инициативы".

Министр подчеркнула, что Франция желает действовать по дипломатическим путям во взаимоотношениях со своими партнёрами.

Как объявил ранее Елисейский дворец, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвали на 17 апреля международную видеоконференцию по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе.

Согласно сообщению канцелярии французского президента, конференция соберёт "невоюющие страны, готовые внести свой вклад" в "многостороннюю и чисто оборонительную миссию, направленную на восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе, когда позволят условия безопасности".