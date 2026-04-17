Москва выступила против организации саммита по свободе судоходства в Ормузском проливе

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россия не поддерживает инициативу Франции и Великобритании по организации саммита по свободе судоходства в Ормузским проливе, так как она не является мирной и нацелена на повышение военного присутствия в заливе, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы видим, что эта инициатива нацелена на интересы этих государств, не более того, на повышение военного присутствия в зоне Персидского залива. Это как бы желание поучаствовать, но при этом соблюдая собственные интересы. Такие инициативы мы не поддерживаем", - сказала Матвиенко журналистам в Стамбуле, комментируя информацию о том, что Франция и Англия созывают саммит по свободе судоходства в Ормузском проливе.

По её словам, Россия положительно относится ко всем инициативам, основанным на международном праве и стремлении к скорейшему урегулированию мирными дипломатическими способами, а предложение Франции и Великобритания к этой категории не относится. "Россия выступает за единую, универсальную, неделимую безопасность, равную для всех государств", - отметила спикер Совета Федерации.


Валентина Матвиенко Великобритания Франция Ормузский пролив
