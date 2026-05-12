Премьер-министр Гренландии отметил прогресс в переговорах с США

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Переговоры между Данией, Гренландией и США по поводу датской автономной территории продвигаются, но соглашение еще не достигнуто, заявил на Копенгагенском саммите по демократии премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Об этом сообщают западные СМИ.

Нильсену сложно говорить о "конкретных деталях", однако, по его словам, были сделаны "некоторые шаги в правильном направлении".

США, которые уже владеют военной базой Питуфик на севере Гренландии, хотят открыть три новые базы на юге острова, сообщают СМИ.

Переговоры ведут высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Нидхэм, посол Дании в США Йеспер Моллер Соренсен и гренландский дипломат Якоб Исбосетсен. Рабочая группа с января провела пять встреч.

Ранее Трамп настаивал на том, чтобы Гренландия, являющаяся частью Дании, вошла в состав США. Это вызвало протест со стороны властей как Дании, так и Гренландии. Позже Трамп принял предложение генсека НАТО Марка Рютте о переговорах по компромиссному варианту.

Гренландия НАТО США Госдепартамент Дания Питуфик Йенс-Фредерик Нильсен
