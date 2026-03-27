В Минске рассматривают возможность встречи Лукашенко с Трампом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии рассматривают возможность личной встречи главы республики Александра Лукашенко с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

"Возможность встречи с Трампом - рассматривается. Президент будет рад обсудить с президентом США вопросы международной повестки и двусторонних отношений", - приводит слова Эйсмонт близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого" в пятницу.

"Если заседание (Совета мира - ИФ) будет в текущем году и если это будет приемлемо для белорусской стороны, обязательно посетим этот саммит", - заявила пресс-секретарь.

Белоруссия США Дональд Трамп Александр Лукашенко
