Казахстан планирует активизировать разведку урана для создания стратегического резерва

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Казахстане планируют активизировать разведку урана, а также внедрение новых методов добычи для обеспечения стратегического резерва, говорится в стратегии развития атомной отрасли республики, опубликованной в базе нормативно-правовых актов. Стратегию утвердил президент Касым-Жомарт Токаев.

"Для гарантированного обеспечения внутреннего спроса на уран в долгосрочной перспективе, а также с целью укрепления экспортных позиций будут реализованы следующие приоритетные действия: проведение поисковых работ не менее чем на двух новых перспективных участках в год, направленных на выявление ранее неразведанных ураноносных территорий с высоким геологическим потенциалом; развитие геологоразведочных работ на уже изученных месторождениях для уточнения запасов, технологии добычи и подготовки к вводу в эксплуатацию", - говорится в стратегии.

Предполагается также "формирование и утверждение концептуальных подходов к созданию стратегического резерва урана для обеспечения сырьем будущих АЭС".

В документе значится "обеспечение устойчивого снабжения уранодобывающих предприятий серной кислотой - ключевым реагентом для технологии подземного скважинного выщелачивания урана".

В числе планов указана проработка новых альтернативных методов добычи и переработки урана, также перспектив выхода на зарубежные рынки атомной промышленности.

Кроме того, документом предполагается обеспечение загрузки будущих производств по переработке урана (конверсия, обогащение, фабрикация) за счет поставок урана от добывающих предприятий, вне зависимости от долей участия в совместных предприятиях.

В Казахстане добыча урана осуществляется на 14 предприятиях, расположенных в Кызылординской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, 12 из которых являются совместными предприятиями "Казатомпром" с зарубежными партнёрами из КНР, России, Франции, Канады и Японии.

Казахстан располагает вторыми по величине в мире подтвержденными разведанными запасами урана - порядка 1 млн тонн по состоянию на начало 2025 года, что составляет около 14% глобальных ресурсов, говорится в документе.

