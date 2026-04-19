NYT сообщила, что Иран сохранил достаточно оружия для угрозы судоходству в Ормузском проливе

Танкер, стоящий на якоре в Ормузском проливе у побережья острова Кешм
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - По оценкам американской разведки и военных, после нескольких недель боевых действий у Ирана осталось свыше 60% ракетных установок и около 40% ударных беспилотников, что более чем достаточно для блокирования судоходства в Ормузском проливе, сообщает газета The New York Times.

Издание отмечает, что на момент заключения соглашения о прекращении огня у Ирана было около половины ракетных установок. В последующие дни он извлек из горных туннелей и бункеров около 100 систем, и его запас ракетных установок увеличился примерно до 60 % от довоенного уровня.

КСИР возобновил блокаду Ормузского пролива

Иран также выкапывает свои запасы ракет из хранилищ, которые также оказались погребены под завалами после американских ударов по бункерам и складам. По некоторым американским оценкам, когда эта работа будет завершена, Иран сможет восстановить до 70% своего довоенного арсенала, указывает газета.

Официальные лица считают, что данные о запасах оружия у Ирана не являются точными, говорится в публикации, но, по оценкам разведки, можно составить общее представление о том, какими силами располагает Иран.

Однако, несмотря на расхождения в оценках иранских запасов ракет, официальные лица сходятся во мнении, что у Ирана достаточно оружия, чтобы в будущем остановить транзит через Ормузский пролив, подытоживает газета.

Хроника 28 февраля – 19 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ормузский пролив Иран
Новости по теме

Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России неприемлемо

 Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России неприемлемо

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 апреля

Парламентские выборы пройдут в Болгарии в воскресенье

 Парламентские выборы пройдут в Болгарии в воскресенье

"Рёнхап" сообщает, что КНДР запустила баллистическую ракету

Ударные вертолеты армии США начали патрулировать район Ормузского пролива

 Ударные вертолеты армии США начали патрулировать район Ормузского пролива

КСИР возобновил блокаду Ормузского пролива

ВМС США собираются брать связанные с Ираном торговые суда на абордаж

Папа римский заявил, что не будет спорить с Трампом, но намерен продвигать мир

 Папа римский заявил, что не будет спорить с Трампом, но намерен продвигать мир

Трамп предостерег Иран от шантажа угрозами очередного перекрытия Ормузского пролива
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9046 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1753 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 134 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов