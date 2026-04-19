NYT сообщила, что Иран сохранил достаточно оружия для угрозы судоходству в Ормузском проливе

Танкер, стоящий на якоре в Ормузском проливе у побережья острова Кешм Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - По оценкам американской разведки и военных, после нескольких недель боевых действий у Ирана осталось свыше 60% ракетных установок и около 40% ударных беспилотников, что более чем достаточно для блокирования судоходства в Ормузском проливе, сообщает газета The New York Times.

Издание отмечает, что на момент заключения соглашения о прекращении огня у Ирана было около половины ракетных установок. В последующие дни он извлек из горных туннелей и бункеров около 100 систем, и его запас ракетных установок увеличился примерно до 60 % от довоенного уровня.

Иран также выкапывает свои запасы ракет из хранилищ, которые также оказались погребены под завалами после американских ударов по бункерам и складам. По некоторым американским оценкам, когда эта работа будет завершена, Иран сможет восстановить до 70% своего довоенного арсенала, указывает газета.

Официальные лица считают, что данные о запасах оружия у Ирана не являются точными, говорится в публикации, но, по оценкам разведки, можно составить общее представление о том, какими силами располагает Иран.

Однако, несмотря на расхождения в оценках иранских запасов ракет, официальные лица сходятся во мнении, что у Ирана достаточно оружия, чтобы в будущем остановить транзит через Ормузский пролив, подытоживает газета.