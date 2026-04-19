Поиск

Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России неприемлемо

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Россия не может потерять Белоруссию, для нее это неприемлемо, так как она останется без ближайшего союзника, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу RT.

"Как у нас раньше говорили: значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо", - добавил Лукашенко.

Глава государства напомнил, что Россия и Белоруссия связаны юридически, и нападение на одну страну будет автоматически означать агрессию в сторону другого государства.

"Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Белоруссию. Это знает весь мир. Америка знает, и Европа знает. Поэтому столкновение с Белоруссией - это столкновение одновременно с Белоруссией и Россией", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

