Пезешкиан заявил, что Трамп не может навязывать Ирану решения по атомной программе

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Иран стремится к заключению справедливого соглашения с США и не считает, что Вашингтон имеет право диктовать ограничения ядерной программы, заявил в воскресенье иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Оно должно быть справедливым", - цитирует агентство EFE слова Пезешкиана о возможном соглашении.

При этом президент Ирана раскритиковал недавние слова президента США Дональда Трампа, предположившего, что Тегеран согласится никогда не обогащать уран. "Когда президент Трамп говорит, что Ирану нельзя пользоваться своими законными правами в сфере мирного атома, то нужно задать себе фундаментальный вопрос: кто он такой, чтобы пытаться лишить наш народ таких прав", - отметил он.

Также Пезешкиан отметил, что Иран на переговорах не согласится на меры, которые могут ограничить его суверенитет.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что у Тегерана и Вашингтона на переговорах по урегулированию конфликта еще остаются нерешенные вопросы. Они касаются ядерной программы и Ормузского пролива. В то же время, по его словам, переговорщикам удалось добиться некоторого прогресса.