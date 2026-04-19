Пезешкиан заявил, что Трамп не может навязывать Ирану решения по атомной программе

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Иран стремится к заключению справедливого соглашения с США и не считает, что Вашингтон имеет право диктовать ограничения ядерной программы, заявил в воскресенье иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Оно должно быть справедливым", - цитирует агентство EFE слова Пезешкиана о возможном соглашении.

В миреИран для продолжения переговоров призвал США отказаться от чрезмерных требованийЧитать подробнее

При этом президент Ирана раскритиковал недавние слова президента США Дональда Трампа, предположившего, что Тегеран согласится никогда не обогащать уран. "Когда президент Трамп говорит, что Ирану нельзя пользоваться своими законными правами в сфере мирного атома, то нужно задать себе фундаментальный вопрос: кто он такой, чтобы пытаться лишить наш народ таких прав", - отметил он.

Также Пезешкиан отметил, что Иран на переговорах не согласится на меры, которые могут ограничить его суверенитет.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что у Тегерана и Вашингтона на переговорах по урегулированию конфликта еще остаются нерешенные вопросы. Они касаются ядерной программы и Ормузского пролива. В то же время, по его словам, переговорщикам удалось добиться некоторого прогресса.

Хроника 28 февраля – 19 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
NYT сообщила, что Иран сохранил достаточно оружия для угрозы судоходству в Ормузском проливе

 NYT сообщила, что Иран сохранил достаточно оружия для угрозы судоходству в Ормузском проливе

Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России неприемлемо

 Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России неприемлемо

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 апреля

Парламентские выборы пройдут в Болгарии в воскресенье

 Парламентские выборы пройдут в Болгарии в воскресенье

"Рёнхап" сообщает, что КНДР запустила баллистическую ракету

Ударные вертолеты армии США начали патрулировать район Ормузского пролива

 Ударные вертолеты армии США начали патрулировать район Ормузского пролива

КСИР возобновил блокаду Ормузского пролива

ВМС США собираются брать связанные с Ираном торговые суда на абордаж

Папа римский заявил, что не будет спорить с Трампом, но намерен продвигать мир

 Папа римский заявил, что не будет спорить с Трампом, но намерен продвигать мир
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1755 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9046 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 134 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов