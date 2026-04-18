ВМС США собираются брать связанные с Ираном торговые суда на абордаж

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Силы ВМС США, осуществляющие блокаду в районе Ормузского пролива, готовятся начать высаживаться на борт и захватывать связанные с Ираном нефтяные танкеры, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, администрация президента США Дональда Трампа стремится усилить экономическое давление на Иран, вынуждая Тегеран вновь открыть Ормузский пролив и пойти на уступки, связанные с его ядерной программой.

В субботу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что корабли ВМС США с начала блокады перехватили уже 21 торговое судно, пытавшееся войти в иранские порты и прибрежные районы или покинуть их.

"С начала действия блокады 21 судно выполнило указание американских сил развернуться и вернуться обратно в Иран", - говорится в сообщении.

При этом, как указывают в Пентагоне, до настоящего времени американские силы еще ни разу не поднимались на борт ни одного судна в рамках мер по обеспечению блокады.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что блокада продолжится до тех пор, пока конфликт с Ираном не будет окончательно урегулирован. Так он прореагировал на заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который заявил, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий на период действия перемирия.

Однако в субботу генштаб иранской армии сообщил, власти Ирана восстановили строгий контроль над передвижением судов в Ормузском проливе.

"Ввиду продолжающихся актов пиратства и морской блокады со стороны США Иран отзывает соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит через Ормузский пролив. Теперь этот водный путь снова находится под строгим контролем иранских вооруженных сил", - говорится в сообщении генштаба.