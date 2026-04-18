Ударные вертолеты армии США начали патрулировать район Ормузского пролива
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Американские ударные вертолеты AH-64 Apache начали патрулирование района Ормузского пролива в целях обеспечения блокады связанных с Ираном нефтяных танкеров, сообщило в субботу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).
"Солдаты Армии США совершают полеты в проливе и вокруг него, обеспечивая видимое присутствие в поддержку свободы судоходства", - говорится в сообщении.
Основные боевые вертолеты Армии США AH-64 Apache, предназначенные для обеспечения огневой поддержки войск, оснащаются ракетами класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire.
Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, в субботу сообщила, что штурмовые подразделения кораблей ВМС США, осуществляющих блокаду в районе Ормузского пролива, готовятся начать высаживаться на борт и захватывать связанные с Ираном нефтяные танкеры.
По их словам, администрация президента США Дональда Трампа стремится усилить экономическое давление на Иран, вынуждая Тегеран вновь открыть Ормузский пролив и пойти на уступки, связанные с его ядерной программой.
По данным Пентагона, до настоящего времени американские силы еще ни разу не поднимались на борт ни одного судна в рамках мер по обеспечению блокады, лишь предупреждая связанные с Ираном танкеры о необходимости повернуть назад и вернуться в иранские порты.