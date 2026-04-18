Ударные вертолеты армии США начали патрулировать район Ормузского пролива

Американский ударный вертолет AH-64 Apache на Национальной аллее в Вашингтоне в июне 2025 года
Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Американские ударные вертолеты AH-64 Apache начали патрулирование района Ормузского пролива в целях обеспечения блокады связанных с Ираном нефтяных танкеров, сообщило в субботу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Солдаты Армии США совершают полеты в проливе и вокруг него, обеспечивая видимое присутствие в поддержку свободы судоходства", - говорится в сообщении.

Основные боевые вертолеты Армии США AH-64 Apache, предназначенные для обеспечения огневой поддержки войск, оснащаются ракетами класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire.

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, в субботу сообщила, что штурмовые подразделения кораблей ВМС США, осуществляющих блокаду в районе Ормузского пролива, готовятся начать высаживаться на борт и захватывать связанные с Ираном нефтяные танкеры.

По их словам, администрация президента США Дональда Трампа стремится усилить экономическое давление на Иран, вынуждая Тегеран вновь открыть Ормузский пролив и пойти на уступки, связанные с его ядерной программой.

По данным Пентагона, до настоящего времени американские силы еще ни разу не поднимались на борт ни одного судна в рамках мер по обеспечению блокады, лишь предупреждая связанные с Ираном танкеры о необходимости повернуть назад и вернуться в иранские порты.

Хроника 28 февраля – 18 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС США Ормузский пролив AH-64 Apache
