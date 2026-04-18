КСИР объявил о блокировке Ормузского пролива

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что закрыли Ормузский пролив, сообщает агентство ИРНА.

Согласно заявлению ВМС КСИР, "Ормузский пролив блокируется со второй половины дня субботы".

Такое решение в КСИР объяснили тем, что заявления американской стороны и стран Персидского залива "не заслуживают доверия".

Накануне власти Ирана открыли Ормузский пролив для гражданских судов. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что американская блокада пролива, тем не менее, продолжится до заключения финального соглашения о перемирии. Иранские власти, в свою очередь, предупреждали, что в ответ на это могут снова закрыть пролив.

В субботу генштаб иранской армии заявил, что принял решение восстановить строгий контроль за передвижением судом в Ормузском проливе.