Поиск

Казахстан планирует продлить запрет на вывоз нефтепродуктов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Казахстана сообщило, что планирует продлить временный запрет на вывоз с территории республики бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

"Согласно проекту приказа, с 21 мая 2026 года по 21 ноября 2026 года продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза. Одновременно сохраняются ограничения на вывоз нефтепродуктов железнодорожным транспортом легких дистиллятов", - говорится в комментарии.

Предусматривается, что с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года будет продлен дополнительный запрет на вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума.

Запрет направлен на обеспечение энергетической безопасности Казахстана и стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов.

Запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом действует в Казахстане с 20 ноября 2025 года сроком на шесть месяцев - до 20 мая 2026 года. Мера распространяется в том числе на поставки в страны ЕАЭС и направлена на предотвращение дефицита топлива на внутреннем рынке.

Казахстан ЕАЭС Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

