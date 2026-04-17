Азербайджан и Турция договорились ускорить процессы создания энергокоридоров

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Баку и Анкара оценили ситуацию с поставками газа и договорились ускорить работы по созданию двух коридоров "зеленой" энергии через турецкую территорию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Азербайджана.

"Обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с турецким коллегой Алпарсланом Байрактаром в Турции в рамках 5-го Анталийского дипломатического форума. Стороны обсудили вопросы глобальной энергобезопасности, двустороннюю энергетическую повестку, включая экспорт углеводородов и зеленой энергии", - говорится в сообщении.

Участники встречи оценили текущее состояние дел в сфере поставок газа.

"Также рассмотрено развитие проектов коридоров "зеленой" энергии "Азербайджан - Турция - Европа" и "Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария. Достигнута договоренность об их ускорении", - говорится в сообщении.

В ходе беседы также обсуждалось проведение в текущем году в Азербайджане очередного заседания азербайджано-турецкого энергетического форума.

Байрактар в соцсети Х по итогам встречи написал, что Азербайджан и Турция нацелены на расширение энергетического сотрудничеств за счет новых проектов и долгосрочных партнерств.

"В период роста глобальной неопределенности мы еще раз подтвердили, что энергетическое партнерство Турции и Азербайджана играет критически важную роль не только для двух стран, но и для обеспечения энергетической безопасности Европы",- отметил Байрактар.