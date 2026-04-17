Поиск

Великобритания и Франция планируют возглавить миссию по обеспечению безопасности в Ормузе

Италия и Германия заявили о намерении принять участие в миссии

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Кир Стармер заявил о намерении Лондона и Парижа возглавить миссию по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе, а Рим и Берлин выразили готовность внести свой вклад.

"Я могу подтвердить, что вместе с Францией Великобритания возглавит международную миссию по защите свободы навигации, как только для этого сложатся подходящие условия", - заявил он в пятницу после проведения международной конференции по открытию Ормузского пролива в Париже.

Стармер подчеркнул, что миссия будет исключительно мирной и оборонительной, а ее целью станет восстановление судоходства и очищение пролива от мин. Премьер пригласил все страны, заинтересованные в свободной мировой торговле, присоединиться к миссии. По его словам, уже более десятка стран предложили внести свой вклад.

О своем намерении присоединиться к миссии, в частности, заявили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц, также выступавшие в рамках пресс-конференции.

"Мы должны предоставить гарантии для морской судоходной отрасли, чтобы они понимали, что их суда в безопасности, когда проходят через пролив... Италия готова принять участие в плане, предоставив определенное количество военных кораблей, которое будет одобрено итальянским парламентом", - заявила Мелони.

В свою очередь Мерц заявил, что Берлин готов внести свой вклад, однако он не стал вдаваться в подробности, отметив лишь возможность "вклада со стороны ВС Германии".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о требовании около 40 государств о "немедленном и безоговорочном полном открытии" Ормузского пролива всеми сторонами.

"Мы требуем восстановления условий свободного прохода, действовавших до войны, и полного соблюдения морского права. Мы все выступаем против любых ограничений, любого режима конвенций, которые на практике будут представлять собой попытку приватизации пролива, и, очевидно, против любой системы пошлин", - сказал французский президент.

Уже после завершения пресс-конференции Стармер написал в социальной сети X, что приветствует открытие Ормузского пролива, о котором ранее объявили в Иране. Вместе с тем он подчеркнул, что плата за проход через водный коридор взиматься не должна.

"Открытие Ормузского пролива - это хорошие новости. Это должно быть долгоиграющее и рабочее решение, без оплаты прохода или ограничений в маршрутах", - говорится в сообщении премьера.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не принял предложение партнеров по НАТО о помощи в Ормузском проливе.

"Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО: там спрашивали, понадобится ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше от пролива, если только они не хотят там просто загрузить нефть на свои суда", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Он также сообщал, что Иран частично уже избавился от находящихся в проливе морских мин и продолжает убирать их с американской помощью.

Со своей стороны, иранские власти не подавали сигналов о том, что готовы допустить в Ормузский пролив корабли ВМС европейских стран.

Великобритания Франция Италия Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

