Поиск

Иран для продолжения переговоров призвал США отказаться от чрезмерных требований

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Иранские власти пока не дали согласия на продолжение переговоров с США, сообщает в субботу Tasnim.

"Согласно информации, полученной агентством из осведомленных источников, Иран пока не соглашался на следующий раунд переговоров с США из-за позиции Дональда Трампа о продолжении морской блокады Ирана и чрезмерных требований, с которыми американская администрация продолжает выступать в рамках обмена посланиями через посредников", - пишет агентство.

По данным Tasnim, Тегеран передал свою позицию Вашингтону через посредников в Пакистане. Иранская сторона четко заявила, что США должны отказаться от максимализма на переговорах, так как Иран не намерен тратить время впустую на длительные безрезультатные переговоры.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что переговорщики из США и Ирана продолжат контакты во время выходных.

Накануне Трамп заявлял, что американская блокада Ормузского пролива, затрагивающая Иран, продолжится до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован.

Хроника 28 февраля – 18 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

