Президент Белоруссии назвал ядерное оружие фактором защиты и безопасности для страны

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о роли тактического ядерного оружия для республики, пояснив, что не собирался им никого пугать.

"Это (тактическое ядерное оружие - ИФ) фактор нашей защиты, нашей безопасности", - сказал он в интервью телеканалу RT.

Также Лукашенко причислил к факторам защиты и безопасности своей страны "все, что есть у Российской Федерации".

"Как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир? Кого-то пугать? Да нет", - сказал президент Белоруссии.