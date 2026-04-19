В КСИР заявили о быстром пополнении арсенала ракет и дронов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Иранские военные форсированными темпами воссоздают запасы ракет и беспилотников, заявил командующий ВКС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Маджид Мусави.

"Во время действия режима прекращения огня мы смогли быстрее пополнять арсеналы ракет и дронов, чем до войны", - приводит в воскресенье его слова агентство Tasnim.

При этом, по утверждению Мусави, США и Израиль не могут столь же быстро восстанавливать свои запасы вооружений, и потому вынуждены срочно перевозить в ближневосточный регион вооружение, хранившееся в совершенно других частях света.

Накануне издание Business Insider со ссылкой на главу американской военной разведки сообщало, что в арсенале Ирана по-прежнему имеются тысячи баллистических ракет и ударных беспилотников, несмотря на их большой расход в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

В свою очередь газета The New York Times сообщает в воскресенье, что, по оценкам американской разведки и военных, после нескольких недель боевых действий у Ирана осталось свыше 60% ракетных установок и около 40% ударных дронов, этого более чем достаточно для блокирования судоходства в Ормузском проливе.