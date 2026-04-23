ВМС США перехватили в Индийском океане еще один связанный с Ираном нефтяной танкер

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американские ВМС в четверг перехватили и взяли на абордаж в Индийском океане связанный с Ираном нефтяной танкер M/T Majestic X, который находится под американскими санкциями, сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США (INDOPACOM).

"Американские силы провели морскую операцию по перехвату и досмотру подсанкционного танкера M/T Majestic X, перевозившего иранскую нефть в Индийском океане в зоне ответственности INDOPACOM", - говорится в заявлении командования.

"Мы будем продолжать глобальные усилия по обеспечению соблюдения морского законодательства для пресечения незаконных сетей и перехвата судов, находящихся под санкциями и оказывающих материальную поддержку Ирану, - везде, где они действуют", - подчеркнули в командовании.

"Международные воды не могут использоваться в качестве прикрытия подсанкционными субъектами. Министерство обороны США будет и впредь лишать незаконных субъектов и их судов свободы маневра на море", - отметили американские военные.

Командование опубликовало видео и фото операции по абордажу, на которых видно, как американские военнослужащие с двух вертолетов спускаются по канатам на палубу танкера.

Во вторник американские ВМС перехватили и взяли на абордаж в Индийском океане в 700 км к востоку от Шри-Ланки связанный с Ираном нефтяной танкер M/T Tifani, перевозивший 300 тыс. тонн сырой нефти. Он шел из Ирана в Сингапур, куда должен был прибыть в воскресенье.