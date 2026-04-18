ВМС США в рамках блокады перехватили уже 23 связанных с Ираном торговых судна

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Американские ВМС с начала блокады перехватили уже 23 торговых судна, вышедших из иранских портов, сообщило в субботу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"С начала действия блокады 23 судна развернулось в обратном направлении, подчинившись указанию американских сил", - говорится в сообщении.

При этом, как указывают в Пентагоне, до настоящего времени американские силы еще ни разу не поднимались на борт ни одного судна в рамках мер по обеспечению блокады.

Между тем газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, в субботу сообщила, что штурмовые подразделения кораблей ВМС США, осуществляющих блокаду в районе Ормузского пролива, готовятся начать высаживаться на борт и захватывать связанные с Ираном нефтяные танкеры.