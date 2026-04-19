СМИ сообщили, что Вэнс возглавит делегацию США на переговорах с Ираном

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс вновь возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном в Пакистане, сообщил журналист телеканала ABC Джонатан Карл.

В посте в соцсети X Карл пояснил, что получил такую информацию от постпреда США при ООН Майка Уолтца.

"Уолтц сказал мне, что Вэнс будет во главе делегации США в Исламабаде на переговорах с Ираном", - написал журналист.

Ранее New York Post опубликовала интервью с Трампом, в котором он упоминал об участии в предстоящих контактах с Ираном лишь двух переговорщиков - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Американские СМИ отмечают, что делегация США прибудет в Исламабад в понедельник, 20 апреля, а сами переговоры, вероятно, пройдут на следующий день.