Захваченное США в Оманском заливе иранское грузовое судно направлялось из Китая в Иран

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Иранское грузовое судно Touska, которое в ходе попытки прорыва американской блокады было атаковано и захвачено ВМС США в Оманском заливе, направлялось из Китая в Иран, сообщила газета The Washington Post.

Как указывает издание, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler, судно Touska, которое может перевозить около 4,8 тыс. 20-футовых контейнеров, возвращалось с грузом из китайского порта Гаолань в городе Чжухай.

Эксперты сообщили The Washington Post, что это известный порт погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия - ключевого компонента твердого ракетного топлива, которое необходимо Ирану для его ракетной программы. Однако пока неясно, какие именно материалы находились на корабле, подчеркивает газета.

Судно Touska принадлежит иранской судоходной компании, которую США ранее уже обвинили в закупке материалов для тегеранской программы создания баллистических ракет, отмечается в публикации.

Захваченное США в Оманском заливе иранское грузовое судно направлялось из Китая в Иран

