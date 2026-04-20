Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Германия приступит к приватизации германского подразделения "Газпрома", национализированного Берлином после начала украинского конфликта в 2022 году, сказал Financial Times гендиректор предприятия Эгберт Леге.

Securing Energy for Europe (SEFE), ранее Gazprom Germania, планирует привлечь от 1,5-2 млрд евро за счет увеличения капитала для расширения бизнеса, управляющего инфраструктурными активами.

SEFE включает в себя такие активы, как хранилища газа и трубопроводы, а также базирующийся в Великобритании торговый бизнес, ранее известный как Gazprom Marketing & Trading.

По правилам Евросоюза к 2028 году Германия должна продать в госкомпании не менее 75%. Это будет первое уменьшение доли правительства страны в каком-либо активе.

По словам Леге, война в Иране придала дополнительный импульс приватизационным планам группы, поскольку ограниченные поставки с Ближнего Востока подчеркнули важность надежных источников, кроме того, существенно выросли цены на газ. Он добавил, что позиция компании как инструмента обеспечения энергетической безопасности Германии может исключить некоторых кандидатов в инвесторы. "Мы обсуждаем с правительством вопрос о том, есть ли у него преференции или ограничения, учитывая, что мы находимся на очень важном этапе для обеспечения безопасности поставок в Европу и Германию", - сказал глава SEFE.

"Учитывая короткий промежуток времени, в течение которого мы работаем, возможно, проведение IPO будет для нас немного сложным, но, в конечном счете, это зависит от рынков и правительства", - добавил он.

Газета пишет, что некоторые отраслевые обозреватели предполагают разделение и распродажу активов. Однако, по словам Леге, SEFE намерена сохранить и активы, деятельность которых подвержена тарифному регулированию, и торговые операции, так как вместе они дополняют друг друга.

Кроме того, одним из вариантов было объединение Германией SEFE с импортером газа Uniper, который также был национализирован в 2022 году. "Правительство рассматривает этот вопрос", - сказал Леге. "Оно владеет обеими компаниями, поэтому, конечно, следует подумать о том, может ли объединение создать большую ценность, но в настоящее время я исхожу из предположения, что процесс SEFE будет автономным", - отметил он.