Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

Фото: David Hecker/Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Германия приступит к приватизации германского подразделения "Газпрома", национализированного Берлином после начала украинского конфликта в 2022 году, сказал Financial Times гендиректор предприятия Эгберт Леге.

Securing Energy for Europe (SEFE), ранее Gazprom Germania, планирует привлечь от 1,5-2 млрд евро за счет увеличения капитала для расширения бизнеса, управляющего инфраструктурными активами.

SEFE включает в себя такие активы, как хранилища газа и трубопроводы, а также базирующийся в Великобритании торговый бизнес, ранее известный как Gazprom Marketing & Trading.

По правилам Евросоюза к 2028 году Германия должна продать в госкомпании не менее 75%. Это будет первое уменьшение доли правительства страны в каком-либо активе.

По словам Леге, война в Иране придала дополнительный импульс приватизационным планам группы, поскольку ограниченные поставки с Ближнего Востока подчеркнули важность надежных источников, кроме того, существенно выросли цены на газ. Он добавил, что позиция компании как инструмента обеспечения энергетической безопасности Германии может исключить некоторых кандидатов в инвесторы. "Мы обсуждаем с правительством вопрос о том, есть ли у него преференции или ограничения, учитывая, что мы находимся на очень важном этапе для обеспечения безопасности поставок в Европу и Германию", - сказал глава SEFE.

"Учитывая короткий промежуток времени, в течение которого мы работаем, возможно, проведение IPO будет для нас немного сложным, но, в конечном счете, это зависит от рынков и правительства", - добавил он.

Газета пишет, что некоторые отраслевые обозреватели предполагают разделение и распродажу активов. Однако, по словам Леге, SEFE намерена сохранить и активы, деятельность которых подвержена тарифному регулированию, и торговые операции, так как вместе они дополняют друг друга.

Кроме того, одним из вариантов было объединение Германией SEFE с импортером газа Uniper, который также был национализирован в 2022 году. "Правительство рассматривает этот вопрос", - сказал Леге. "Оно владеет обеими компаниями, поэтому, конечно, следует подумать о том, может ли объединение создать большую ценность, но в настоящее время я исхожу из предположения, что процесс SEFE будет автономным", - отметил он.

Уолл-стрит в пятницу обновила рекорды в надежде на завершение ближневосточного конфликта

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 апреля

Захваченное США в Оманском заливе иранское грузовое судно направлялось из Китая в Иран

 Захваченное США в Оманском заливе иранское грузовое судно направлялось из Китая в Иран

ВМС США взяли под контроль иранское судно в Оманском заливе

 ВМС США взяли под контроль иранское судно в Оманском заливе

Иран отказывается от участия в новом раунде переговоров с США

Tasnim сообщило, что Иран пока не принял решение об участии в новых переговорах с США

 Tasnim сообщило, что Иран пока не принял решение об участии в новых переговорах с США

В МИД Ирана считают морскую блокаду США нарушением условий перемирия

Орбан не снимет вето на кредит ЕС для Украины до возобновления подачи нефти по "Дружбе"

Трамп заявил, что решение Ирана вновь заблокировать Ормузский пролив вредит ему самому

 Трамп заявил, что решение Ирана вновь заблокировать Ормузский пролив вредит ему самому
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9054 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1773 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов