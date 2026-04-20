Китай в I квартале увеличил закупки пшеницы в РФ в 3,5 раза, ячменя - в 1,5 раза

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Китай в январе-марте 2026 года импортировал из РФ пшеницы на $5,99 млн, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (на $1,7 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В марте закупки снизились до $15,9 тыс. с $437,6 тыс. годом ранее.

Китай в первом квартале импортировал пшеницу из восьми стран. Наиболее крупными поставщиками были Канада (на $232,8 млн), Австралия (на $170,5 млн) и Аргентина (на $75,9 млн). Показатель России - пятый после США.

В 2025 году Китай импортировал из РФ пшеницы на $13,8 млн, что в 6,3 раза меньше, чем в 2024 году (на $87,3 млн).

Поставки российского ячменя в КНР в январе-марте увеличились до $55,1 млн с $36,3 млн годом ранее (рост в 1,5 раза). В марте - до $12,97 млн с $10,6 млн годом ранее.

В январе-марте Китай закупал ячмень в шести странах. РФ заняла третье место после Австралии (на $737,1 млн) и Канады (на $89,3 млн).

В 2025 году РФ снизила поставки ячменя в Китай до $111,2 млн с $177,1 млн в 2024 году.

В настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим экспортным потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.

По данным ГТУ, в первом квартале РФ экспортировала на китайский рынок кукурузы на $40,96 млн, что в 3,2 раза больше, чем год назад (на $12,7 млн). В марте поставки выросли до $4,3 млн с $33,1 тыс. в марте 2025 года.

Всего в январе-марте Китай закупал кукурузу в 13 странах. РФ сохранила второе место после Бразилии ($137,8 млн).

В 2025 году экспорт российской кукурузы в Китай вырос до $107,6 млн с $34,2 млн в 2024 году.