В Тегеране заявляют, что Иран убедил США заставить Израиль прекратить удары по Ливану

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Иранские власти заявили США, что не будут участвовать в переговорах в Исламабаде, если Израиль продолжит атаковать Бейрут, и Вашингтону пришлось удовлетворить требования Ирана, сообщает в пятницу Press TV со ссылкой на источник.

"Высокопоставленный источник в службах безопасности заявил телеканалу, что интенсивное давление и угрозы выйти из переговоров с США в Исламабаде вынудили сионистский режим остановить атаки на Бейрут", - информирует Press TV.

По словам источника, прекращение израильских ударов также было условием соблюдения Ираном режима прекращения огня с США. В Тегеране уточняли, что, в частности, Израиль должен остановить бомбардировки южного бейрутского района Дахия, который считается оплотом ливанского шиитского движения "Хезболла".

"Американцам пришлось заставить сионистский режим прекратить нападения на Бейрут", - отметил источник, добавив, что Иран выйдет из переговоров с США, если удары по ливанской столице возобновятся.

Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил ранее появлявшуюся информацию, что он попросил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху снизить интенсивность израильских операций в Ливане. В свою очередь Нетаньяху заявил, что отдал распоряжение начать прямые переговоры с правительством Ливана.