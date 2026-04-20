Макрон считает блокаду Ормузского пролива ошибкой обеих воюющих сторон

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон высказал предположение, что в ситуации, сложившейся сейчас в Ормузском проливе, виноваты обе воюющие стороны.

"Вероятно, что после решения американской стороны сохранить целенаправленную блокаду Ормузского пролива (...) иранские власти изменили свою первоначальную позицию. Это ошибка с обеих сторон", - заявил Макрон в понедельник на пресс-конференции в Гданьске, где он выступал вместе с польским премьером Дональдом Туском.

Высказывания президента цитируют французские СМИ.

Макрон вновь призвал урегулировать ситуацию дипломатическим путем. "Всем нужно успокоиться", - сказал он.

Французский президент также опроверг сообщения, что судно Франции подверглось атакам иранцев в Ормузском проливе в последние часы. Он объяснил, что после решения США не снимать блокаду иранская сторона подняла тревогу и сделала предупредительные выстрелы, что заставило экипажи ряда судов, включая французское, развернуться.

"И они были правы. Французская сторона не понесла ущерба и не пострадала", - сообщил Макрон.

Генштаб иранской армии объявил 18 апреля, что власти Ирана восстановили строгий контроль над передвижением судов в Ормузском проливе. В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил, что, по-видимому, он не пойдет на продление режима прекращения огня с Ираном, если за оставшийся срок его действия Вашингтон и Тегеран не заключат соглашение.

По словам Трампа, США не снимут блокаду с портов Ирана, пока стороны не закончат оформление соглашения.

"Иранцы очень хотят, чтобы я открыл Ормузский пролив. Иранцы отчаянно жаждут его открытия. Я не открою его, пока соглашение не подпишут", - привело высказывание американского президента агентство Bloomberg.

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
