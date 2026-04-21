Только 16 судов прошли в понедельник через Ормузский пролив

Фото: AP/TASS

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Лишь 16 торговых судов прошли в понедельник через Ормузский пролив, поскольку капитаны и судовладельцы сохраняют осторожность в условиях нестабильного перемирия, сообщает CNN.

Ссылаясь на ресурс MarineTraffic, телеканал отмечает, что в понедельник через пролив в Персидский залив прошло девять судов, в том числе два судна под иранским флагом, одно из которых - танкер. Тем временем из Персидского в Оманский залив вышло семь судов, включая одно грузовое судно под иранским флагом.

При этом CNN указывает, что эти данные, вероятно, неполные, поскольку некоторые суда могут отключить транспондеры или изменять сигналы для маскировки своего местоположения.

В понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что с начала блокады американские ВМС "приказали уже 27 связанным с Ираном судам развернуться и вернуться в иранские порты".

По данным командования, в воскресенье в ходе попытки прорыва американской блокады в Оманском заливе ВМС США атаковали и захватили иранское грузовое судно Touska. После неоднократных требований об остановке, которые судно не выполняло, ракетный эсминец USS Spruance выпустил по нему несколько артиллерийских снарядов. Судно было обездвижено и на его борт с вертолетов высадилась группа американской морской пехоты для захвата и досмотра груза.

Хроника 28 февраля – 21 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
