Поиск

Аракчи назвал захват США иранского судна в Оманском заливе незаконным

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым назвал незаконным захват иранского контейнеровоза Touska американскими военными.

"Министр (...) указал на продолжающиеся незаконные и провокационные действия США против иранских портов и судов, включая посягательство на контейнеровоз Touska и взятие в заложники его экипажа; подчеркнул, что противозаконное поведение США и противоречивые позиции их лидеров несовместимы с их заявлениями о приверженности дипломатии", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в телеграм-канале Аракчи.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, Иран, "внимательно отслеживая действия противоположной стороны, примет надлежащее решение для защиты национальных интересов и безопасности".

Как сообщали в Центральном командовании ВС США (CENTCOM), накануне в ходе попытки прорыва американской блокады в Оманском заливе ВМС США атаковали и захватили иранское грузовое судно Touska.

После неоднократных требований об остановке, которые судно не выполняло, ракетный эсминец USS Spruance выпустил по нему несколько артиллерийских снарядов. Судно было обездвижено и на его борт с вертолетов высадилась группа американской морской пехоты для захвата и досмотра груза.

Иранские власти назвали захват судна "актом пиратства" и "нарушением перемирия" и пообещали ответить.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1799 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9060 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов