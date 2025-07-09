Операционный директор Apple Джефф Уильямс покинет свой пост

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Главный операционный директор (COO) Apple Inc. Джефф Уильямс покинет свой пост после десяти лет работы на нем.

Его место позднее в этом месяце займет Сабих Хан, ключевой архитектор цепочек поставок Apple и старший вице-президент по операциям.

Как говорится в сообщении Apple, эти перестановки являются частью давно запланированной процедуры передачи полномочий.

После ухода с поста COO 62-летний Уильямс продолжит курировать команду дизайнеров компании, а также проекты Apple Watch и Health, однако уйдет на пенсию позднее в текущем году. В дальнейшем дизайнерская группа будет подчиняться напрямую главному исполнительному директору Тиму Куку.

Уильямс пришел в Apple в 1998 году, он занял пост COO в 2015 году.

Хан также является ветераном Apple, он работает в компании 30 лет и входит в руководящую команду в качестве старшего вице-президента по операциям с 2019 года. В последние шесть лет он отвечал за глобальные цепочки поставок Apple.

В мае президент США Дональд Трамп пригрозил Apple ввести пошлину "как минимум в 25%" на продаваемые в США iPhone, если они производятся за пределами страны.

На этой неделе советник Трампа по вопросам торговли Питер Наварро подверг компанию критике за затягивание перевода производства ее устройств за пределы Китая.