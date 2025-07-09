Поиск

Операционный директор Apple Джефф Уильямс покинет свой пост

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Главный операционный директор (COO) Apple Inc. Джефф Уильямс покинет свой пост после десяти лет работы на нем.

Его место позднее в этом месяце займет Сабих Хан, ключевой архитектор цепочек поставок Apple и старший вице-президент по операциям.

Как говорится в сообщении Apple, эти перестановки являются частью давно запланированной процедуры передачи полномочий.

После ухода с поста COO 62-летний Уильямс продолжит курировать команду дизайнеров компании, а также проекты Apple Watch и Health, однако уйдет на пенсию позднее в текущем году. В дальнейшем дизайнерская группа будет подчиняться напрямую главному исполнительному директору Тиму Куку.

Уильямс пришел в Apple в 1998 году, он занял пост COO в 2015 году.

Хан также является ветераном Apple, он работает в компании 30 лет и входит в руководящую команду в качестве старшего вице-президента по операциям с 2019 года. В последние шесть лет он отвечал за глобальные цепочки поставок Apple.

В мае президент США Дональд Трамп пригрозил Apple ввести пошлину "как минимум в 25%" на продаваемые в США iPhone, если они производятся за пределами страны.

На этой неделе советник Трампа по вопросам торговли Питер Наварро подверг компанию критике за затягивание перевода производства ее устройств за пределы Китая.

Apple США Джефф Уильямс Сабих Хан Тим Кук Питер Наварро Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили, что спокойно воспринимают жесткую риторику Трампа

В Кремле заявили, что спокойно воспринимают жесткую риторику Трампа

США сохранят в Европе контингент численностью не менее 76 тыс. военнослужащих

В Техасе в округе Керр продолжают искать 161 человека после наводнений

В Техасе в округе Керр продолжают искать 161 человека после наводнений

Пашинян и Алиев встретятся в Абу-Даби 10 июля

Nasdaq завершил торги небольшим ростом

Nasdaq завершил торги небольшим ростом

Что случилось этой ночью: среда, 9 июля

CNN утверждает, что Хегсет приостановил поставки Киеву без согласования с Белым домом

CNN утверждает, что Хегсет приостановил поставки Киеву без согласования с Белым домом

ЕС рассматривает создание фонда в 100 млрд евро для поддержки Украины

Сенаторы США инициируют принятие законопроекта об антироссийских санкциях

Трамп рассматривает проведение законопроекта по санкциям против РФ через Конгресс

Трамп рассматривает проведение законопроекта по санкциям против РФ через Конгресс
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6695 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });