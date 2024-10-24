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Глава Apple Тим Кук пообещал увеличить инвестиции в Китай

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Apple Inc. Тим Кук во время поездки в Пекин пообещал увеличить инвестиции в Китай, сообщает агентство "Синьхуа".

Кук в ходе второй в этом году поездки в континентальную часть Китая встретился с министром промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлуном, обсудив с ним такие темы, как развитие Apple в стране, управление безопасностью данных в сети и "облачные" сервисы.

Глава Apple заявил, что компания стремится использовать возможности, которые дает открытость Китая, и продолжит наращивать инвестиции в страну, тем самым способствуя качественному развитию цепочек производства и поставок.

Также Кук встретился с председателем правления China Mobile Ян Цзе. Стороны обменялись мнениями относительно дальнейшего развития сотрудничества в области приложений 5G, музыки и VR-видео, опираясь на существующие программы сотрудничества в таких областях, как цифровой контент, говорится в сообщении китайской телекоммуникационной компании.

Кроме того, руководитель Apple встретился в Пекине со студентами, чтобы узнать, как они используют устройства компании для поддержки развития сельских районов страны.

"Проекты, которые я только что увидел, просто потрясающие, а студенты, с которыми я сегодня познакомился, действительно мотивированы на то, чтобы оказать положительное влияние на сельские районы. Меня впечатлило, как они используют технологии, чтобы помочь фермерам увеличить производство", - отметил Кук.

Также он посетил розничный магазин Apple в центре Пекина и встретился с разработчиками из китайской игровой компании Gala Sports.

Apple Китай Пекин Тим Кук
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