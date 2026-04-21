SpaceX вывела на орбиту спутник глобального позиционирования ВВС США

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 во вторник вывела на орбиту очередной спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод аппарата GPS III подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:53 по времени Восточного побережья США (в 09:53 по Москве). Спутник через полтора часа после запуска был "заброшен" на орбиту высотой более тысячи километров над Землей. Затем он самостоятельно выйдет на среднюю околоземную орбиту высотой примерно 20 тыс. км.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в пятый раз, через 8,5 минуты после запуска совершила вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике.

Спутник GPS III ВВС США весом 3,8 тонны стал десятым аппаратом нового поколения, запущенным с 2018 года, и очередным элементом в американской орбитальной группировке из 32 аппаратов, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время аппараты, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III располагают значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они в восемь раз защищеннее от подавления, отмечают американские военные.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 млрд человек.

Производством новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного спутника составляет $577 млн. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.