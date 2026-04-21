Поиск

SpaceX вывела на орбиту спутник глобального позиционирования ВВС США

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 во вторник вывела на орбиту очередной спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод аппарата GPS III подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:53 по времени Восточного побережья США (в 09:53 по Москве). Спутник через полтора часа после запуска был "заброшен" на орбиту высотой более тысячи километров над Землей. Затем он самостоятельно выйдет на среднюю околоземную орбиту высотой примерно 20 тыс. км.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в пятый раз, через 8,5 минуты после запуска совершила вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике.

Спутник GPS III ВВС США весом 3,8 тонны стал десятым аппаратом нового поколения, запущенным с 2018 года, и очередным элементом в американской орбитальной группировке из 32 аппаратов, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время аппараты, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III располагают значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они в восемь раз защищеннее от подавления, отмечают американские военные.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 млрд человек.

Производством новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного спутника составляет $577 млн. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.

SpaceX Falcon 9
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иранская делегация пока не приехала в Пакистан

Крупнейший в мире айсберг завершает свою историю

 Крупнейший в мире айсберг завершает свою историю

Что случилось этой ночью: вторник, 21 апреля

Грузовой корабль "Прогресс МС-32" затоплен в Тихом океане

Тринадцать человек, в том числе россиянин, пострадали при стрельбе у пирамид в Мексике

 Тринадцать человек, в том числе россиянин, пострадали при стрельбе у пирамид в Мексике

Трамп убежден, что иранцы приедут на переговоры

Apple сообщила об уходе Тима Кука с поста CEO с 1 сентября 2026 года

 Apple сообщила об уходе Тима Кука с поста CEO с 1 сентября 2026 года

CBS сообщил, что второй раунд переговоров Израиля и Ливана состоится 23 апреля

Спикер парламента Ирана заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с США под угрозами

Только 16 судов прошли в понедельник через Ормузский пролив

 Только 16 судов прошли в понедельник через Ормузский пролив
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1808 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9070 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов