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Нетаньяху согласился с просьбой Трампа отложить ответные удары по Ирану

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился отложить ответ на иранские удары, дать Вашингтону время заключить сделку с Тегераном, сообщает Axios.

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"Нетаньяху возражал, но в итоге (...) согласился отступиться", - пишет портал со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, беседа Нетаньяху с Трампом в этот раз была спокойнее, чем их напряженный обмен мнениями на прошлой неделе.

"Мы полагаем, что президент выиграл немного времени. Он довольно твердо заявляет, что мы близки к сделке с Ираном. Я не думаю, что в ближайшее время будет что-нибудь наподобие ударов Израиля", - пояснил собеседник Axios.

Ранее Трамп в интервью Financial Times подчеркнул, что у Нетаньяху "не будет выбора", кроме как согласиться на любую сделку, достигнутую между США и Ираном. "Я принимаю все решения. Он (Нетаньяху -ИФ) не принимает решения", - подчеркнул американский президент. Он заявил, что удары Ирана по Израилю не изменили его намерения достичь дипломатического решения с Тегераном.

Как сообщила Армия обороны Израиля, в воскресенье вечером впервые с 8 апреля были перехвачены баллистические ракеты, запущенные Ираном.

В свою очередь, в Корпусе стражей Исламской революции заявили, что ракетный удар стал прямым "ответом на широкомасштабные преступления сионистского режима в Ливане, которые привели к убийствам и массовому перемещению мирного населения".

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Израиль Биньямин Нетаньяху Иран
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