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Несколько ракет нарушили воздушное пространство Иордании

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Несколько ракет нарушили воздушное пространство Иордании в воскресенье вечером, сообщает министр правительственной связи Мохаммад аль-Момани в соцсети X.

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"Сегодня вечером воздушное пространство королевства Иордания (...) было нарушено несколькими ракетами на фоне возобновления эскалации в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вооруженные силы Иордании внимательно следят за развитием событий и прилагают "все усилия для защиты родины и ее имущества".

"Мы вновь предупреждаем о любых попытках проникновения в воздушное пространство королевства с какой бы то ни было стороны, и мы подчеркиваем, что ни одной стороне не будет позволено превращать Иорданию в поле боя", - заявил министр.

Тем временем посольство США в Иордании выпустило предупреждение для граждан США, находящихся в стране.

"Немедленно найдите укрытие. Оставайтесь в помещении и следите за местными объявлениями и оповещениями", - заявили в посольстве.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иордания воздушное пространство ракеты
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