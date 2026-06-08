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Партия Пашиняна набирает 51% на выборах в парламент после подсчета половины голосов

Партия Пашиняна набирает 51% на выборах в парламент после подсчета половины голосов
Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu via Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает на парламентских выборах 51% по результатам подсчета половины голосов избирателей, сообщает ЦИК республики.

У партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна - 23,2%. На третьем месте блок "Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна - 9,52%. Партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" - 4,16%.

Таким образом, на данный момент у оппозиции в сумме 36,88% голосов.

Отмечается, что подсчитаны голоса с 1199 из 2005 избирательных участков.

Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков - 8%.

После подсчета 10% голосов Пашинян заявил, что его партия "Гражданский договор" "единолично сформирует правительство", одержав победу на парламентских выборах. Представители оппозиционных партий назвали заявление премьера попыткой давления на ЦИК.

Армения ЦИК
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