Борт МЧС РФ вывез из Ливана более 70 россиян и членов их семей

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Самолет МЧС РФ отправился из Бейрута в Москву, на нем летят 73 россиянина, пожелавших покинуть зону военного конфликта, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел из Бейрута в Москву с гражданами Российской Федерации и членами их семей, пожелавшими покинуть зону военного конфликта. На территорию Российской Федерации прибудут 73 человека, в том числе 33 ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полете пассажиров будет сопровождать группа врачей отряда "Центроспас" и психологи центра экстренной психологической помощи МЧС РФ.

Вывоз российских граждан организован в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

Ранее спецборт МЧС РФ доставил в Бейрут более 27 тонн гуманитарной помощи населению Ливана, пострадавшему от военного конфликта на Ближнем Востоке.