Поиск

ВМС США перехватили в Индийском океане связанный с Ираном нефтяной танкер

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ВМС США перехватили и взяли на абордаж в Индийском океане связанный с Ираном нефтяной танкер M/T Tifani, который находится под американскими санкциями, сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США (INDOPACOM).

"Американские силы провели морскую операцию по перехвату и досмотру подсанкционного танкера M/T Tifani в зоне ответственности INDOPACOM, - говорится в заявлении. - Мы будем продолжать глобальные усилия по обеспечению соблюдения морского законодательства для пресечения незаконных сетей и перехвата судов, находящихся под санкциями и оказывающих материальную поддержку Ирану, - везде, где они действуют".

INDOPACOM опубликовало видео операции по абордажу, на котором видно, как американские военнослужащие с вертолетов спускаются по канатам на палубу танкера.

По данным сервиса MarineTraffic, танкер с 300 тысячами тонн сырой нефти, перехваченный американскими военными в Индийском океане, передает информацию о своем местоположении примерно в 700 км к юго-востоку от Шри-Ланки. Он шел из Ирана в Сингапур, куда должен был прибыть в воскресенье.

Хроника 28 февраля – 21 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Сингапур INDOPACOM Индийский океан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

