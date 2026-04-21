Тегеран еще не определился с участием в переговорах с США в Пакистане

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Иранская сторона пока не определилась, принимать ли ей участие в переговорах с США в Исламабаде, сообщает Tasnim со ссылкой на представителя МИД Ирана.

"На данный момент окончательное решение об участии в переговорах в Пакистане еще не принято", - сказал он.

Ранее 21 апреля Tasnim передавало, что делегация иранских переговорщиков не прибывала в Пакистан: "Несмотря на шумиху в американских СМИ, никакие представители Ирана пока что не приезжали в Пакистан".

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, как ожидается, отправится в Пакистан во 21 апреля, а переговоры между США и Ираном состоятся 22 апреля, в день истечения соглашения о перемирии.

Президент США Дональд Трамп выражал уверенность в том, что иранская сторона прибудет в Исламабад вовремя, однако власти Ирана ранее заявляли об отсутствии планов участвовать в новом раунде переговоров.