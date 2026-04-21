Поиск

Журналист Axios сообщил, что Уиткофф и Кушнер еще не вылетели в Пакистан

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые должны принять участие в переговорах с Ираном, остаются в США, сообщил в соцсети Х журналист Axios Барак Равид.

"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер все еще в США. Борт Министерства внутренней безопасности, на котором они должны были вылететь из Майами в Европу и оттуда - в Пакистан, несколько минут назад улетел в Вашингтон, округ Колумбия", - написал он и предположил, что, "может быть, у них назначена встреча с президентом США Дональдом Трампом".

Также ранее он сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс тоже пока не покинул США.

Представитель МИД Ирана сказал агентству Tasnim, что и иранская сторона пока не определилась, принимать ли ей участие в переговорах с США в Исламабаде.

Хроника 28 февраля – 21 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

NYT сообщила, что вылет Вэнса в Пакистан на переговоры с Ираном отложен

Вэнс, Рубио и Хегсет прибыли на встречу в Белый дом

Пентагон представил детали проекта бюджета на следующий год в размере $1,5 трлн

Что произошло за день: вторник, 21 апреля

Уорш на посту главы ФРС намерен сохранить независимость от Трампа

Brent подорожала до $96,85 за баррель на неопределенности вокруг Ирана

Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье

В Грузии происходят кадровые перестановки в силовых структурах

В Мали освобождены захваченные террористами двое сотрудников российской геологической партии

Трамп призвал Иран к переговорам освободить приговоренных к казни женщин

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1821 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9073 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов