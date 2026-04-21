Журналист Axios сообщил, что Уиткофф и Кушнер еще не вылетели в Пакистан

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые должны принять участие в переговорах с Ираном, остаются в США, сообщил в соцсети Х журналист Axios Барак Равид.

"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер все еще в США. Борт Министерства внутренней безопасности, на котором они должны были вылететь из Майами в Европу и оттуда - в Пакистан, несколько минут назад улетел в Вашингтон, округ Колумбия", - написал он и предположил, что, "может быть, у них назначена встреча с президентом США Дональдом Трампом".

Также ранее он сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс тоже пока не покинул США.

Представитель МИД Ирана сказал агентству Tasnim, что и иранская сторона пока не определилась, принимать ли ей участие в переговорах с США в Исламабаде.