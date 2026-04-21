Исламабад еще не получил подтверждение Тегерана об участии в переговорах с США

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Руководство Пакистана все еще ждет от Ирана официального ответа на вопрос, отправит ли он свою делегацию на второй раунд переговоров с США, сообщил в соцсети Х министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

"Официальный ответ иранской стороны насчет подтверждения участия в переговорах в Исламабаде о прекращении конфликта все еще не поступил", - написал он и добавил, что Пакистан в качестве посредника находится в постоянном контакте с Тегераном.

Министр напомнил, что срок прекращении огня между Ираном и США истекает 22 апреля в 4:50 по тихоокеанскому стандартному времени (14:50 по Москве).

