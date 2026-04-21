КСИР угрожает уничтожить нефтяную промышленность стран Персидского залива

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави выступил с угрозой уничтожить нефтяную промышленность стран Персидского залива, если против Ирана будут возобновлены боевые действия, передает агентство Mehr.

Он сказал, что было бы ошибкой продолжать "агрессию" против Ирана. Генерал подчеркнул, что нефтяные объекты региона Персидского залива будут уничтожены, если соседние страны позволят Соединенным Штатам совершать атаки.

"Если южные соседи позволят врагу использовать свои объекты для нападения на Иран, им следует попрощаться с нефтедобычей в регионе Ближнего Востока", - сказал Мусави.