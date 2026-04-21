Поиск

КСИР угрожает уничтожить нефтяную промышленность стран Персидского залива

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави выступил с угрозой уничтожить нефтяную промышленность стран Персидского залива, если против Ирана будут возобновлены боевые действия, передает агентство Mehr.

Он сказал, что было бы ошибкой продолжать "агрессию" против Ирана. Генерал подчеркнул, что нефтяные объекты региона Персидского залива будут уничтожены, если соседние страны позволят Соединенным Штатам совершать атаки.

"Если южные соседи позволят врагу использовать свои объекты для нападения на Иран, им следует попрощаться с нефтедобычей в регионе Ближнего Востока", - сказал Мусави.

Хроника 28 февраля – 21 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

 Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

Иран отказался от переговоров с США из-за чрезмерных требований Вашингтона

Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

 Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

NYT сообщила, что вылет Вэнса в Пакистан на переговоры с Ираном отложен

Вэнс, Рубио и Хегсет прибыли на встречу в Белый дом

Пентагон представил детали проекта бюджета на следующий год в размере $1,5 трлн

Что произошло за день: вторник, 21 апреля

Уорш на посту главы ФРС намерен сохранить независимость от Трампа

Brent подорожала до $96,85 за баррель на неопределенности вокруг Ирана

Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье

 Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9075 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1833 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов