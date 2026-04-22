В Иране сочли продление перемирия США попыткой выиграть время

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ирана полагают, что США объявили о продлении перемирия с Тегераном, так как стремятся выиграть время и подготовиться к новому нападению, заявил советник председателя иранского парламента Махди Мохаммади.

По сообщению The Guardian, он назвал это решение "уловкой, нацеленной на то, чтобы выиграть время". По мнению Мохаммади, в дальнейшем США могут попытаться нанести внезапный удар по Ирану.

Кроме того, он подчеркнул, что продолжающаяся американская морская блокада - это акт военной агрессии.