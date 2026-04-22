В Иране сочли продление перемирия США попыткой выиграть время

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Власти Ирана полагают, что США объявили о продлении перемирия с Тегераном, так как стремятся выиграть время и подготовиться к новому нападению, заявил советник председателя иранского парламента Махди Мохаммади.

По сообщению The Guardian, он назвал это решение "уловкой, нацеленной на то, чтобы выиграть время". По мнению Мохаммади, в дальнейшем США могут попытаться нанести внезапный удар по Ирану.

Кроме того, он подчеркнул, что продолжающаяся американская морская блокада - это акт военной агрессии.

Хроника 28 февраля – 22 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Тегеран
Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

 Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

Иран отказался от переговоров с США из-за чрезмерных требований Вашингтона

Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

 Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

NYT сообщила, что вылет Вэнса в Пакистан на переговоры с Ираном отложен

Вэнс, Рубио и Хегсет прибыли на встречу в Белый дом

Пентагон представил детали проекта бюджета на следующий год в размере $1,5 трлн

Что произошло за день: вторник, 21 апреля

Уорш на посту главы ФРС намерен сохранить независимость от Трампа

Brent подорожала до $96,85 за баррель на неопределенности вокруг Ирана

Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье

 Шойгу предостерег Киев от попыток захватить склады боеприпасов в Приднестровье
