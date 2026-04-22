США ждут ответа от лидера Ирана по условиям урегулирования конфликта 22 апреля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - США и посредники из Пакистана ждут, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ответит на последнее предложение по условиям урегулирования конфликта и даст четкие указания своим переговорщикам 22 апреля, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что Хаменеи даст свой ответ в среду, заявил израильский собеседник портала.

"Иранские переговорщики заявили, что ждут "зеленого света" от верховного лидера", - сообщил региональный источник.

В миреВ Иране сочли продление перемирия США попыткой выиграть времяЧитать подробнее

Отмечается, что в последние дни руководство Ирана было вовлечено в интенсивные внутренние дебаты о том, как вести переговоры с США.

По данным источников портала, гражданские лидеры Ирана, включая спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и министра иностранных дел Аббаса Аракчи, высказались за продолжение переговоров по продлению режима прекращения огня и достижению соглашения. Но командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Ахмад Вахиди и его заместители отказались идти на уступки и выступали против переговоров до тех пор, пока продолжается морская блокада.

Захват США иранского грузового судна в Аравийском море углубил внутренний раскол, и командование КСИР обвинило иранских переговорщиков в слабости в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщил региональный источник.

Ранее Трамп заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут.

"C учетом того, что правительство Ирана серьезно расколото - и это неудивительно, и по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа, к нам поступил запрос повременить с атакой на Иран, пока их лидеры и представители не представят единый свод предложений", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Хроника 28 февраля – 22 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
В Тегеране предупредили о немедленном ответе в случае атаки США

США ждут ответа от лидера Ирана по условиям урегулирования конфликта 22 апреля

 США ждут ответа от лидера Ирана по условиям урегулирования конфликта 22 апреля

Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

 Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

Иран отказался от переговоров с США из-за чрезмерных требований Вашингтона

Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

 Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

США расширили санкции против Ирана из-за программы вооружений

NYT сообщила, что вылет Вэнса в Пакистан на переговоры с Ираном отложен

Вэнс, Рубио и Хегсет прибыли на встречу в Белый дом

Пентагон представил детали проекта бюджета на следующий год в размере $1,5 трлн

