В Тегеране заявили, что не просили Вашингтон о продлении режима прекращения огня

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Иран не просил США о продлении режима прекращения огня, о котором объявил американский президент Дональд Трамп, сообщает иранское агентство "Тасним".

"Информация из различных источников указывает на то, что Иран не запрашивал продления перемирия", - подчеркивает агентство.

В публикации отмечается, что, несмотря на заявление Трампа, в Тегеране не исключают, что это "уловка" и что существует возможность возобновления действий в отношении Ирана, в том числе со стороны Израиля.

"Иранские официальные лица внимательно следят за ситуацией, и Иран не недооценивает подобный сценарий", - отмечает "Тасним".

Кроме того, отмечает агентство, США могут выйти из конфликта, а Израиль - "останется под предлогом нарушения режима прекращения огня в Ливане".

"Тасним" также обращает внимание, что продолжающаяся американская морская блокада иранских портов "означает продление боевых действий".

"США пытаются сохранить тень войны над Ираном и держать иранскую экономику и политику в состоянии неопределенности. (...) Если Америка хочет сохранить тень войны, она должна понимать, что Ормузский пролив останется полностью закрытым", - пишет агентство.

Ранее Трамп заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут.

"C учетом того, что правительство Ирана серьезно расколото - и это неудивительно, и по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа, к нам поступил запрос повременить с атакой на Иран, пока их лидеры и представители не представят единый свод предложений", - написал Трамп в соцсети Truth Social.