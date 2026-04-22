Поиск

В Тегеране заявили, что не просили Вашингтон о продлении режима прекращения огня

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Иран не просил США о продлении режима прекращения огня, о котором объявил американский президент Дональд Трамп, сообщает иранское агентство "Тасним".

"Информация из различных источников указывает на то, что Иран не запрашивал продления перемирия", - подчеркивает агентство.

В публикации отмечается, что, несмотря на заявление Трампа, в Тегеране не исключают, что это "уловка" и что существует возможность возобновления действий в отношении Ирана, в том числе со стороны Израиля.

"Иранские официальные лица внимательно следят за ситуацией, и Иран не недооценивает подобный сценарий", - отмечает "Тасним".

Кроме того, отмечает агентство, США могут выйти из конфликта, а Израиль - "останется под предлогом нарушения режима прекращения огня в Ливане".

"Тасним" также обращает внимание, что продолжающаяся американская морская блокада иранских портов "означает продление боевых действий".

"США пытаются сохранить тень войны над Ираном и держать иранскую экономику и политику в состоянии неопределенности. (...) Если Америка хочет сохранить тень войны, она должна понимать, что Ормузский пролив останется полностью закрытым", - пишет агентство.

Ранее Трамп заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут.

"C учетом того, что правительство Ирана серьезно расколото - и это неудивительно, и по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа, к нам поступил запрос повременить с атакой на Иран, пока их лидеры и представители не представят единый свод предложений", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Хроника 28 февраля – 22 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Тегеране предупредили о немедленном ответе в случае атаки США

США ждут ответа от лидера Ирана по условиям урегулирования конфликта 22 апреля

 США ждут ответа от лидера Ирана по условиям урегулирования конфликта 22 апреля

Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

 Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

Иран отказался от переговоров с США из-за чрезмерных требований Вашингтона

Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

 Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

США расширили санкции против Ирана из-за программы вооружений

NYT сообщила, что вылет Вэнса в Пакистан на переговоры с Ираном отложен

Вэнс, Рубио и Хегсет прибыли на встречу в Белый дом

Пентагон представил детали проекта бюджета на следующий год в размере $1,5 трлн

Что произошло за день: вторник, 21 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1840 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9076 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов