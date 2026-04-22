США продолжат оказывать экономическое давление на Иран

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продолжит оказывать максимальное экономическое давление на Иран.

"Министерство финансов США продолжит оказывать максимальное давление в рамках кампании "Экономическая ярость", чтобы систематически снижать способность Тегерана генерировать, перемещать и репатриировать средства", - написал Бессент в соцсети.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп сообщил, что ВМС США продолжат блокаду иранских портов.

"Ограничение морской торговли Ирана напрямую влияет на основные источники доходов режима", - отметил министр.

"Любое лицо или судно, содействующее этим потокам - посредством тайной торговли и финансирования - рискует попасть под санкции США", - добавил он.