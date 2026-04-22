Трамп заявил, что морская блокада Ирана необходима для достижения сделки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объяснил необходимость сохранения американской блокады иранских портов тем, что без нее сделки с Тегераном никогда не будет.

"Иран не хочет, чтобы Ормузский пролив был закрыт, он хочет его открытия, чтобы зарабатывать $500 млн в день, а именно это они теряют, если пролив закрыт. (...) Четыре дня назад ко мне обращались люди, говоря: "Сэр, Иран хочет немедленно открыть пролив". Но если мы это сделаем, сделки с Ираном никогда не будет, если только мы не взорвем остальную часть их страны, включая их лидеров!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что "полностью блокировал", "закрыл" пролив, в то время как иранцы хотят "сохранить лицо".

Ранее Трамп заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут.

"C учетом того, что правительство Ирана серьезно расколото, что неудивительно, и по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа, к нам поступил запрос повременить с атакой на Иран, пока их лидеры и представители не представят единый свод предложений", - написал Трамп в соцсети Truth Social.