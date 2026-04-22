Поиск

Трамп заявил, что морская блокада Ирана необходима для достижения сделки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объяснил необходимость сохранения американской блокады иранских портов тем, что без нее сделки с Тегераном никогда не будет.

"Иран не хочет, чтобы Ормузский пролив был закрыт, он хочет его открытия, чтобы зарабатывать $500 млн в день, а именно это они теряют, если пролив закрыт. (...) Четыре дня назад ко мне обращались люди, говоря: "Сэр, Иран хочет немедленно открыть пролив". Но если мы это сделаем, сделки с Ираном никогда не будет, если только мы не взорвем остальную часть их страны, включая их лидеров!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что "полностью блокировал", "закрыл" пролив, в то время как иранцы хотят "сохранить лицо".

Ранее Трамп заявил, что США пока повременят с новыми ударами по Ирану, однако морскую блокаду иранских портов отменять не будут.

"C учетом того, что правительство Ирана серьезно расколото, что неудивительно, и по просьбе начальника штаба армии Пакистана Асима Мунира и премьера Пакистана Шехбаза Шарифа, к нам поступил запрос повременить с атакой на Иран, пока их лидеры и представители не представят единый свод предложений", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Хроника 28 февраля – 22 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Дональд Трамп США Тегеран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

 В Тегеране предупредили о немедленном ответе в случае атаки США

 США ждут ответа от лидера Ирана по условиям урегулирования конфликта 22 апреля

 Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

 Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1842 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9077 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов