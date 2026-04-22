UKMTO сообщило об атаке иранского катера на контейнеровоз вблизи Ормузского пролива

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Иранский военный катер в среду утром атаковал контейнеровоз вблизи входа в Ормузский пролив, сообщило Британское управление морских торговых операций (UKMTO).

По имеющимся данным, к судну приблизился военный катер, принадлежащий Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана, который без какого-либо радио-предупреждения "открыл огонь по судну", сообщило морское ведомство. Атака причинила "серьезный ущерб мостику", добавили в управлении.

Отмечается, что экипаж находится в безопасности, пожара и ущерба окружающей среде нет. В сообщении не приводится дополнительных подробностей о судне, таких как его принадлежность или текущее местоположение.

Атака последовала за несколькими другими инцидентами, которые произошли в последние дни. В частности, в минувшую субботу Индия сообщила, что два судна под ее флагом были обстреляны во время прохождения через пролив.

Ранее КСИР заявил, что перекрывает доступ в Ормузский пролив до снятия блокады со стороны США.