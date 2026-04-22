UKMTO сообщило об атаке иранского катера на контейнеровоз вблизи Ормузского пролива

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Иранский военный катер в среду утром атаковал контейнеровоз вблизи входа в Ормузский пролив, сообщило Британское управление морских торговых операций (UKMTO).

По имеющимся данным, к судну приблизился военный катер, принадлежащий Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана, который без какого-либо радио-предупреждения "открыл огонь по судну", сообщило морское ведомство. Атака причинила "серьезный ущерб мостику", добавили в управлении.

Отмечается, что экипаж находится в безопасности, пожара и ущерба окружающей среде нет. В сообщении не приводится дополнительных подробностей о судне, таких как его принадлежность или текущее местоположение.

Атака последовала за несколькими другими инцидентами, которые произошли в последние дни. В частности, в минувшую субботу Индия сообщила, что два судна под ее флагом были обстреляны во время прохождения через пролив.

Ранее КСИР заявил, что перекрывает доступ в Ормузский пролив до снятия блокады со стороны США.

Иран КСИР Великобритания UKMTO
Эксперт: серьезные проблемы в экономике стран Залива проявятся через 3-6 месяцев

 Эксперт: серьезные проблемы в экономике стран Залива проявятся через 3-6 месяцев

Нефть Brent подешевела до $97,43 за баррель

Казахстан не получал официальных сообщений от РФ о приостановке транзита нефти по "Дружбе"

Что случилось этой ночью: среда, 22 апреля

Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

 Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

В Тегеране предупредили о немедленном ответе в случае атаки США

 В Тегеране предупредили о немедленном ответе в случае атаки США

США ждут ответа от лидера Ирана по условиям урегулирования конфликта 22 апреля

 США ждут ответа от лидера Ирана по условиям урегулирования конфликта 22 апреля

Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

 Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану при сохранении морской блокады

Иран отказался от переговоров с США из-за чрезмерных требований Вашингтона

Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

 Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9086 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1844 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов