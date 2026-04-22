В КСИР сообщили о задержании двух судов в районе Ормузского пролива

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Иранская сторона задержала два судна в районе Ормузского пролива, сообщает в среду агентство "Тасним" со ссылкой на заявление командования ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"ВМС КСИР задержали два судна (...), которые создали опасность для безопасного судоходства, двигаясь без необходимого разрешения", - указано в сообщении.

В нем отмечается, что оба судна были сопровождены к иранскому берегу.

Ранее в среду Британское управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило о двух случаях обстрела судов со стороны КСИР в Ормузском проливе.

В КСИР ранее заявляли, что перекрывает доступ в Ормузский пролив до снятия блокады со стороны США.