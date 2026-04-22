Поиск

В Швеции решили временно закрыть более 20 школ из-за возможного нападения

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Более 20 школ в муниципалитете Берлинге в центральной части Швеции были закрыты в среду из-за угроз насилия.

Как сообщила газета Aftonbladet, неизвестный мужчина в соцсетях угрожал устроить стрельбу в школе.

"Мы решили действовать проактивно. Наша задача - обеспечить безопасную среду для наших учеников и сотрудников, и пока ждём разъяснения ситуации, оставляем отдельные школы закрытыми", - говорит глава провинции Йорген Олссон.

Были закрыты дошкольные учреждения, начальные, средние и частные школы, а также классы для взрослых.

Полиция начала предварительное расследование по делу об отягчающих незаконных угрозах в адрес группы людей.

В течение дня муниципалитет примет решение о том, откроются ли школы в четверг.

Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Lufthansa отменит 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива

"Укртранснафта" сообщила о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по "Дружбе"

Мадьяр вступит в должность премьер-министра Венгрии 9 мая

 Мадьяр вступит в должность премьер-министра Венгрии 9 мая

Эксперт: серьезные проблемы в экономике стран Залива проявятся через 3-6 месяцев

 Эксперт: серьезные проблемы в экономике стран Залива проявятся через 3-6 месяцев

Нефть Brent подешевела до $97,43 за баррель

Казахстан не получал официальных сообщений от РФ о приостановке транзита нефти по "Дружбе"

Что случилось этой ночью: среда, 22 апреля

Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

 Украденный в Нидерландах дакийский золотой шлем вернулся в Румынию

В Тегеране предупредили о немедленном ответе в случае атаки США

 В Тегеране предупредили о немедленном ответе в случае атаки США

США ждут ответа от лидера Ирана по условиям урегулирования конфликта 22 апреля

 США ждут ответа от лидера Ирана по условиям урегулирования конфликта 22 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1849 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9087 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов