В Швеции решили временно закрыть более 20 школ из-за возможного нападения

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Более 20 школ в муниципалитете Берлинге в центральной части Швеции были закрыты в среду из-за угроз насилия.

Как сообщила газета Aftonbladet, неизвестный мужчина в соцсетях угрожал устроить стрельбу в школе.

"Мы решили действовать проактивно. Наша задача - обеспечить безопасную среду для наших учеников и сотрудников, и пока ждём разъяснения ситуации, оставляем отдельные школы закрытыми", - говорит глава провинции Йорген Олссон.

Были закрыты дошкольные учреждения, начальные, средние и частные школы, а также классы для взрослых.

Полиция начала предварительное расследование по делу об отягчающих незаконных угрозах в адрес группы людей.

В течение дня муниципалитет примет решение о том, откроются ли школы в четверг.